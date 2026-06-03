Подростки спасли сестру и ее детей при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае подростки вытащили из горящего дома сестру и ее детей

В Красноярском крае подростки Коля и Тахир вытащили из горящего дома сестру Веронику и ее маленьких детей. Семья лишилась жилья, сообщает RT .

Пожар произошел, когда Вероника спала с малышами, а на веранде работала стиральная машина. Девушка проснулась от стука в окно — это были младшие братья.

«Они пришли в гости… На веранде работала стиральная машинка, а я пошла спать с малышами. Проснулась от того, что братья стучали в окно. Вся комната была в дыму, дверь входная горела», — рассказала Вероника.

Женщина попыталась выбить стекло, но не смогла. Через небольшое отверстие она передала детей братьям, после чего сама выбралась наружу.

«Стало страшно не когда огонь увидела, а когда поняла, что сама не могу выбраться. Стала еще сильнее бить по стеклу. Кое-как выбралась на улицу. Дети даже не успели напугаться и дымом не надышались. Братья себя героями не считают. Очень скромно себя ведут. Дома ничего не осталось целого. Но главное, что все живы. Сейчас буду искать съемную квартиру», — добавила Вероника.

Коля и Тахир признались, что испугались за сестру и ее детей и старались действовать быстро.

«Никакими героями себя не считаем», — добавили мальчики.

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