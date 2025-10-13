Подростки швырнули гранату и устроили взрыв в «Магните» в Екатеринбурге

Подростки устроили взрыв в магазине у автовокзала в Екатеринбурге

Взрыв прогремел в магазине сети «Магнит» у автовокзала в Екатеринбурге. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает E1.ru .

Инцидент произошел накануне около 18:00. В магазин забежали двое подростков, которые швырнули светошумовую гранату в кассу самообслуживания, а затем сбежали.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как к кассам самообслуживания летит светошумовая граната, после чего происходит взрыв. Совсем рядом к месту взрыва находилась девочка с мамой.

«Искра задела женщину, которая стояла у соседней кассы, и напугала ее дочь», — рассказал очевидец.

На место были вызваны сотрудники полиции, однако оперативно сбежавших подростков найти не удалось. После просмотра видео с камер наблюдения правоохранительные органы организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

