Подростки швырнули гранату и устроили взрыв в «Магните» в Екатеринбурге
Фото - © Unsplash.com
Взрыв прогремел в магазине сети «Магнит» у автовокзала в Екатеринбурге. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает E1.ru.
Инцидент произошел накануне около 18:00. В магазин забежали двое подростков, которые швырнули светошумовую гранату в кассу самообслуживания, а затем сбежали.
На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как к кассам самообслуживания летит светошумовая граната, после чего происходит взрыв. Совсем рядом к месту взрыва находилась девочка с мамой.
«Искра задела женщину, которая стояла у соседней кассы, и напугала ее дочь», — рассказал очевидец.
На место были вызваны сотрудники полиции, однако оперативно сбежавших подростков найти не удалось. После просмотра видео с камер наблюдения правоохранительные органы организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
