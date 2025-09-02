сегодня в 17:24

Подростки избили пенсионера на ж/д платформе в Электростали

В Электростали двум подросткам предъявили обвинение в избиении пенсионера из хулиганских побуждений (часть 1 статьи 213 УК РФ), сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

За преступление был задержаны двое жителей Щелкова.

Следователи узнали, что 18 августа в электричке произошел конфликт между тремя подростками и пенсионером. После ссоры парни вывели пожилого мужчину на платформу станции Лесная в городе Электростали, где избили свою жертву.

Потерпевший все еще находится на амбулаторном лечении.

Молодые люди в ходе допроса причастность в избиении признали. В ближайшее время планируется предъявить обвинение и третьему фигуранту данного дела.