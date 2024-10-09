Подростки избили мужчину и устроили стрельбу в Дубне

В Дубне подростки в ходе возникшей ссоры избили мужчину, а также устроили стрельбу из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В ходе мониторинга Сети силовики выявили видеоролик, где снято, как группа молодых людей избивает мужчину. Один из подростков несколько раз выстрелил из предмета, похожего на оружие. Позднее в дежурную часть поступило сообщение о телесных повреждениях от местного жителя 1983 года рождения.

Предварительно, возле одного из ресторанов быстрого питания на проспекте Боголюбова между мужчиной и группой молодых людей произошла ссора. В ходе нее один из участников начал стрелять из пневматического оружия в сторону оппонента.

Пострадавший в потасовке обратился в медучреждение.

Все участники конфликта в Дубне установлены и доставлены в теротдел полиции. Ими оказались местные жители 2010, 2006 и 2008 годов рождения. У одного из задержанных был изъят пневматический пистолет. Юноши поставлены на профучет.

Потерпевшему проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть вреда, нанесенного здоровью.