Подростки избили 11-летнюю девочку и сняли происходящее на видео под Иркутском

Четверо подростков пришли в гости и жестоко избили 11-летнюю девочку в Иркутской области. Происходящее несовершеннолетние злоумышленники снимали на видео, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как группа подростков по очереди наносит беззащитной девочке удары ногами и руками по лицу и телу.

Вечером 23 марта в отделение полиции поступило сообщение о госпитализации школьницы с различными травмами. Правоохранители установили личности нападавших, которыми оказались 3 девочки и 1 юноша в возрасте от 12 до 17 лет. Причиной избиения стал конфликт.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. В отношении родителей нападавших подростков составили административные протоколы.

