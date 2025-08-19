Подростка задержали по подозрению в избиении пенсионера в Электростали Происшествия сегодня в 13:08

Среди группы людей, напавших на пенсионера в Электростали, был 17-летний юноша. Его задержали по подозрению в совершении избиения из хулиганских побуждений, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Несовершеннолетний проживает в Щелкове. После задержания с ним проводятся следственные действия. Также правоохранители продолжают устанавливать других участников избиения. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. По данным следствия, на пожилого жителя Электростали набросилась целая толпа молодых людей. Хулиганы нанесли мужчине множественные удары.