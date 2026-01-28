Подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз по пути в колледж в Забайкалье

16-летний Слава С. отправился на учебу со станции Могоча до станции Шилка, но по дороге уснул и не заметил, как проехал свою станцию. Проводник не разбудил подростка, но при этом высадил на следующей остановке. От места высадки до лицея оставался 151 км. На улице Слава связался с матерью и рассказал о случившемся.

«Ребенок был напуган, не знал куда ему идти, так как не мог найти вокзал. Хорошо, что есть добрые люди, которые помогли моему сыну. Я даже боюсь представить, что могло бы произойти с моим ребенком. До сих пор не понимаю как можно так безответственно относиться к своей работе и пассажирам!» — рассказала мама подростка.

Женщина обратилась в Восточно-сибирскую транспортную прокуратуру. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

