Подростка в Москве госпитализировали после столкновения с электросамокатом
Мужчина на электросамокате сбил подростка на велосипеде в Москве
Фото - © Мужчина на электросамокате сбил подростка на велосипеде в Москве/Telegram-канал Прокуратуры Московской области
Мужчина на электросамокате сбил подростка на велосипеде в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"На ул. Фестивальная столкнулись 21-летний мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребенок, управлявший велосипедом", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Мальчик доставлен в больницу, добавили в пресс-службе.
В прокуратуре Северного административного округа контролируют расследование инцидента.