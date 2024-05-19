Подростка в Москве госпитализировали после столкновения с электросамокатом

Фото - © Мужчина на электросамокате сбил подростка на велосипеде в Москве/ Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Мужчина на электросамокате сбил подростка на велосипеде в Москве

Мужчина на электросамокате сбил подростка на велосипеде в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На ул. Фестивальная столкнулись 21-летний мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребенок, управлявший велосипедом", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Мальчик доставлен в больницу, добавили в пресс-службе.

В прокуратуре Северного административного округа контролируют расследование инцидента.