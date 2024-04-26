Подполье: ВС РФ нанесли удар по личному составу ВСУ на ж/д станции в Балаклее

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Лебедев: ВС РФ нанесли удар по станции в Балаклее во время выгрузки солдат ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия нанесла удар по железнодорожной станции в Балаклее Изюмского района Харьковской области. В этот момент из поезда выгружался личный состав ВСУ, сообщает РИА Новости .

По словам Лебедева, удар нанесли в 16:40. В этот момент на станцию прибыл поезд, из которого стали выгружаться солдаты украинской армии.

«Сколько погибших и раненых — неизвестно, скорых много, все оцепили», — заявил Лебедев.

Также накануне ВС РФ ударили по ж/д станции населенного пункта Удачное в Донецкой Народной Республике. Так российская армия сорвала подвоз боеприпасов и ротацию противника.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удары по авиабазе и расположению 58-й мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе Сумской области. На авиационной базе располагались вертолеты, ангары и казармы, а также авиаремонтный завод украинской армии.