ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Сумской области

сегодня в 09:44

Подполье: ВС РФ ударили по военным объектам в Сумской области Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в пятницу вечером российская армия нанесла удары по авиабазе и расположению 58-й мотопехотной бригады ВСУ в Конотопе Сумской области, сообщает kp.ru .

«Вчера вечером около 22:00 город Конотоп Сумской области получил минимум 2 удара. Называют направлениями местную авиабазу», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на авиационной базе располагались вертолеты, ангары и казармы, а также авиаремонтный завод украинской армии.

Лебедев добавил, что после ракетных ударов местные власти оцепили несколько кварталов. На месте работает большое количество бригад скорой помощи.

Ранее Координатор николаевского подполья сообщал, что российские военные нанесли удары по химическому заводу и в направлении воинской части № 3024 нацгвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области.