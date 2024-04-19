Российская армия ударила по химзаводу в Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде Днепропетровской области, сообщает РИА Новости.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что всего в Павлодаре зафиксировали три прилета, два из которых — в стороне завода.

«Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет „Град“. Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

По словам координатора подполья, третий удар нанесли в направлении воинской части 3024 нацгвардии Украины. Район павлоградского химического завода оцепили.