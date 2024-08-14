Подписка на Disney+ лишила американца права подать в суд после смерти жены

Гражданин США Джеффри Пикколо не может подать в обычный суд после смерти жены в парке аттракционов Disneyland. Всему виной подписка на сервис Disney+, которую он оформил 5 лет назад, сообщает Baza .

Семейная пара отправилась в Disneyland, где посетила ирландский ресторан. Там у женщины случился острый приступ пищевой аллергии, ей ввели антидот, но супруга Пикколо все равно скончалась. Муж решил потребовать с парка аттракционов компенсацию в размере 50 тыс. долларов, но столкнулся с проблемами.

В 2019 году Пикколо оформил подписку на сервис Disney+. Оказалось, что, подписывая договор, пользователь соглашается с тем, что любые споры с компанией будут решаться только в порядке индивидуального арбитража. При этом выиграть спор с компанией в неправительственном суде почти невозможно.

Более того, американец купил билеты в парк развлечений через приложение My Disney Experience, в котором действует это же соглашение. Теперь за права Пикколо борются адвокаты. Правозащитники считают возмутительной эту ситуацию. По их словам, получается, что оформление подписки на сервис навсегда лишает человека права на суд присяжных с компанией Disney и ее «дочками».