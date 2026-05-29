Подозрительная женщина снимала чужого ребенка и гналась за ним в Краснодаре

Жительница Краснодара опубликовала в Сети видео, в котором рассказала, что ее сына едва не похитила незнакомка. Женщина снимала мальчика на камеру, а когда он заметил и пошел домой, погналась за ним.

По словам матери мальчика, ее сын гулял на внутренней площадке одного из жилых комплексов на улице Западный Обход. Мальчик катался на качелях, когда заметил, что со стороны одной из припаркованных машин вышла женщина и начала снимать его на телефон.

В какой-то момент ребенку стало страшно, и он пошел в сторону дома. При этом незнакомка пошла за ним и продолжала снимать. По словам мальчика, преследовавшая его женщина была худой и с черными волосами.

Когда мальчик добрался до дома, он рассказал матери о случившемся с испуганными глазами. Жительница Краснодара призвала местных жителей быть внимательными и не отпускать детей гулять без присмотра взрослых.

Также женщина отметила, что уже обратилась в управляющую компанию с целью посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Она надеется, что все происходящее было просто случайностью.

«Пока я не проверила эту версию, я хочу, чтобы все жители Западного Обхода были осторожны и провели профилактическую беседу со своими детьми, как им вести себя в таких ситуациях, какие-то базовые правила», — отметила мать мальчика.

