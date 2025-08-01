Подозреваемый в убийстве загорелся, пока за ним гнались полицейские на Камчатке

Подозреваемый в убийстве загорелся, когда его пытались поймать полицейские в Петропавловске-Камчатском. Его потушили и госпитализировали в больницу, сообщает Mash .

Полицейские намеревались задержать мужчину, который подозревается в убийстве. Однако тот решил убежать от них, при этом с собой у него был предмет, похожий на коктейль Молотова.

Мужчина захотел поджечь правоохранителей. Попытка не удалась, и подозреваемый загорелся сам. Полицейские сумели потушить огонь. Они оперативно доставили мужчину в больницу.

Местные жители сообщают, что ориентировка на подозреваемого в убийстве появилась 30 июля. Его прозвали «человек с мачете».