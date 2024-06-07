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Подозреваемый в убийстве пенсионера в столичном парке Кусково сдался полиции

Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке Кусково с повинной явился в отделение полиции, сообщает SHOT .

64-летний Александр Ш. из Новогиреево — разнорабочий. По образованию он инженер-механик и окончил МАИ. Он скрывался после произошедшего около 3 дней.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК.

Убийство произошло в Кусковском лесопарке 4 июня. Мужчину ударили ножом прямо в сердце.