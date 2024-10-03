Подозреваемых в хищении 344 млн руб из больницы Петербурга арестовали

В Петербурге 8 человек отправили в СИЗО по делу о хищении 344 млн руб в больнице

В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга рассматривается уголовное дело о хищении минимум 344 миллионов рублей девятью сотрудниками горбольницы № 20. Судом были приняты решения о мерах пресечения фигурантам — восьмерых из них отправили под стражу, а одну злоумышленницу поместили под домашний арест, сообщает Бриф24 .

Ранее были задержаны сотрудники медучреждения — заместитель по экономике, главный бухгалтер, руководитель юридического отдела и начальник отдела кадров. Их поймали вместе с их же родственниками, которые числились в штате больницы, но не были фактически трудоустроены.

У некоторых из подозреваемых оказалось двойное гражданство или вид на жительство в иностранных государствах, а также были обнаружены банковские счета за пределами РФ.

В настоящее время восемь фигурантов находятся под стражей, и срок их содержания в СИЗО продлили до 30 ноября 2024 года. Начальница юридического отдела будет находиться до 30 ноября под домашним арестом.

Следствие утверждает, что общая сумма ущерба от действий преступной группы составила не менее 344 миллионов рублей, что негативно сказалось на работе медицинского учреждения. Предполагается, что злоумышленники сговорились и вместе с другими лицами подделывали данные о графиках работы и табелях, чтобы перечислять зарплаты на поддельные счета.