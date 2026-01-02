Поднявшему остатки фейерверка мальчику оторвало пальцы в Благовещенске

сегодня в 08:35

Ребенок обнаружил и взял в руки не сдетонировавшие «бомбочки», которые остались после праздничных салютов. Они взорвались в руках и оторвали мальчику несколько пальцев, сообщает в своем Telegram-канале мэр Благовещенска в Амурской области Олег Имамеев.

Инцидент случился 1 января. После взрыва мальчику сделали операцию. Однако спасти пальцы не вышло.

Имамеев порекомендовал родителям провести беседу с детьми. До ребят важно донести, что играть с пиротехникой небезопасно.

Также мэр Благовещенска посоветовал не покупать такие изделия с рук. У пиротехнических изделий должны быть сертификаты.

