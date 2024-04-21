Подмосковный лесничий помог застрявшему в грязи водителю

Лесничий филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» пришел на помощь жителю Серпухова, застрявшего в поле в районе Шатовского участкового лесничества, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Старший участковый лесничий Отрадинского участкового лесничества Андрей Борзых патрулировал земли лесного фонда и заметил попавшего в беду человека.

Пригодился проходимый УАЗ Хантер, закрепленный за лесничеством. С помощью троса легковушку вытащили на твердую поверхность.

Будьте внимательны за рулем, объезжайте подозрительные места, которые могут оказаться грязевыми ловушками. Лесничие, конечно, помогут, если окажутся поблизости, но и сам автомобилист должен быть начеку. Лучше не испытывайте судьбу и не заезжайте в трясину, призвали в ведомстве.

В Подмосковье проводится ряд экстренных мероприятий по половодью, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Половодье в Подмосковье заставило нас проводить ряд экстренных мероприятий: где-то дорогу подмыло, где-то размыло, а где-то затопило нижнюю часть города. Все это мы видим через наш Центр управления регионом», — добавил Воробьев.