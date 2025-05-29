Подмосковные спасатели тушили пожар на строительном рынке в Солнечногорске

Заместитель начальника ПСЧ-267 Сергей Яшин рассказал, что сообщение о пожаре поступило в службу экстренных вызовов «Система-112», и на место ЧП оперативно были направлены пожарно-спасательные расчеты.

«К моменту прибытия работников региональной противопожарно-спасательной службы на пожаре уже работали огнеборцы федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области. Из зоны задымления самостоятельно эвакуировались десять человек. Пожар стремительно распространялся: пламя охватило торговые павильоны площадью около 2100 квадратных метров. Сложность тушения заключалась в плотной застройке, большом количестве горючих материалов и сильном задымлении. Главной задачей специалистов было предотвратить дальнейшее распространение огня и обеспечить безопасность людей и окружающих объектов, что успешно удалось огнеборцам благодаря профессионализму и слаженной работе. Всего в тушении пожара было задействовано более 60 человек и 18 единиц техники», — рассказал Сергей Яшин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.



«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.