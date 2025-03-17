Подмосковная вечеринка по случаю зарплаты закончилась убийством

В Подмосковье мужчина зарезал друга на гаражной пьянке по случаю зарплаты

В подмосковном селе Раменки мужчину подозревают в том, что он зарезал собутыльника на застолье по случаю получения зарплаты. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, трое мужчин обмывали зарплату в сельском гараже. Позже один из товарищей ушел, а двое оставшихся начали спорить. Спор перерос в драку, в ходе которой один из оппонентов схватил нож и напал на приятеля.

Пострадавший получил минимум два ножевых удара в шею. В результате 48-летний мужчина умер на месте.

Тело погибшего нашли в гараже. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и третьего участника застолья, который ушел от приятелей до начала драки.