Подмосковная уборщица отдала мошенникам «гробовые» за сына, погибшего на СВО

Подмосковную пенсионерку обманули на 9 млн руб, полученных за гибель сына на СВО

В Подмосковье 67-летнюю уборщицу обманули мошенники, забрав у нее почти все деньги, которые женщина получила за погибшего на спецоперации сына. Пенсионерка перечислила злоумышленникам более 9 миллионов рублей, сообщает Baza .

С конца сентября женщине начали звонить мошенники, представлявшиеся сотрудницами Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили пенсионерку, что ее деньги нужно перевести «на безопасный счет». Женщина поверила и отдала злоумышленникам 9 миллионов 50 тысяч рублей.

Пенсионерка работает уборщицей в школе. Крупную сумму она получила после того, как ее сын погиб на СВО.

Почти все «гробовые» женщина перевела неизвестным в течение двух недель. При встрече со следователями уборщица заявила, что не знала о такой схеме мошенничества.