сегодня в 13:31

Подмосковье накроет сильным туманом с видимостью до 200 метров

Жителей Московской области, а также гостей региона предупредили об ухудшении погодных условий в связи с туманом. Природное явление проявится в некоторых районах Подмосковья с первой половины дня 1 декабря и будет держаться почти до конца суток 2 декабря, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области .

Согласно предварительным прогнозам, туман будет держаться до 21:00 2 декабря в некоторых районах Подмосковья. Из-за явления ожидается ухудшение видимости до 200-700 метров.

В связи со сложившимися обстоятельствами водителям рекомендуют активировать противотуманные фары, а также увеличить интервал между своим автомобилем и впереди идущим транспортом. Ни в коем случае не рекомендуется совершать внезапных движений рулем и тормозом.

Пешеходам рекомендуют проявлять повышенную осторожность при пересечении проезжей части, а также носить одежду со светоотражающими вставками.

При возникновении любой экстренной ситуации следует обращаться за помощью по телефону «112».

