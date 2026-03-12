Подложил свинью: житель Анапы осквернил мечеть и получил крупный штраф

Житель Анапы оштрафован на 50 тысяч рублей за осквернение мечети. Судья судебного участка № 1 в Тахтамукайском районе Адыгеи признал 44-летнего мужчину виновным по статье об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ), сообщает «Краснодар | Телетайп» .

Предварительно известно, что в ночь на 15 сентября 2025 года неизвестный прикрепил голову свиньи к ограждению исламского храма в ауле Козет, заснял это на мобильный телефон и скрылся с места преступления. Противоправные действия были записаны камерой наружного наблюдения.

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края расценило данный поступок как провокацию и подало заявление в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан в своем доме в Анапе.

После этого против него было инициировано уголовное преследование, которое закончилось крупным штрафом в 50 тысяч рублей.

