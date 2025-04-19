Подъезд в дыму: кальянная отравляет жизнь жителям многоэтажки в Екатеринбурге

Кальянная на первом этаже здания уже несколько лет отравляет жизнь жителям многоквартирного дома в Екатеринбурге. При полной посадке подъезд многоэтажки наполняется дымом, сообщает Baza .

Кальянную открыли несколько лет назад в жилом доме на улице Павла Шаманова. С тех пор жители нижних этажей страдают от постоянного табачного дыма, особенно по вечерам и на выходных, когда заведение наполнено посетителями.

Одна из собственниц квартир рассказала, что приобрела недвижимость несколько лет назад, но так и не стала в ней жить, поскольку не может выносить запах кальянов. При этом другие жильцы утверждают, что у них диагностировали проблемы с дыхательной системой из-за пассивного курения.

Жильцы многоэтажки направили жалобу в Роспотребнадзор, который выявил загрязнение воздуха. Управляющая компания пыталась запенить щели в вентиляции, однако безуспешно. Прокуратура вынесла предписание кальянной, но за 2 месяца владельцы заведения так и не наладили работу вентиляции и фильтрации воздуха в помещении.

Жильцы собрали подписи и обратились за помощью к активистам «Народного фронта».