Подделки на 30 млн: как в Москве выдавали копии работ Неизвестного за оригиналы

Подозреваемый в начале 2020-х организовал производство и сбыт отливок скульптур по авторским формам, которые выдавались за более ранние работы. Часть из них представили на выставке «Эпоха Неизвестного» в Третьяковской галерее.

К делу приобщены материалы по 30 скульптурам. Их продали известному коллекционеру более чем за 30 млн рублей.

Свидетелями проходят основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и гендиректор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина. Ранее Агафонова участвовала в спорах вокруг работ Дмитрия Плавинского и Анатолия Зверева. По словам галериста, произведения Плавинского пропали из галереи, ущерб оценен примерно в 10 млн рублей.

Куратором выставки выступила искусствовед Елена Грибоносова-Гребнева. Хранители коллекции Неизвестного из собрания галереи участвовали в выдаче экспонатов, но не в отборе всего состава проекта.

Следствие также изучает провенанс работ — происхождение и историю их бытования.

