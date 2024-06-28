Подбрасывал головы птиц и убеждал в порче: в Подмосковье поймали мага-мошенника

В Наро-Фоминском округе мошенник убедил женщину в том, что она проклята, подбрасывал ей на участок головы птиц и тряпичные куклы, а потом брал деньги за снятие порчи, сообщает прокуратура Московской области .

Потерпевшая познакомилась с мужчиной, который назвался Николаем Григорьевичем, в сСти. Он убедил женщину в том, что является потомственным магом с уникальным даром. Мужчина пообещал исцелить свою клиентку, отметив, что для этого с нее надо снять порчу.

Для большей убедительности мошенник вместе со своими подельниками стали подбрасывать на участок женщины отрубленные головы птиц и тряпичные куклы. При этом они подстраивали все так, чтобы женщина поверила в их мистическое происхождение.

В итоге потерпевшая обращалась к услугам мужчины в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Она отдала ему более 3,8 млн рублей.

Правоохранительные органы выявили личность мошенника. Им оказался 38-летний житель Краснодарского края. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).