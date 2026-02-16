«Подарок от мужа»: пассажирка пыталась провезти в РФ люксовые украшения Cartier

Туристка из России в женской сумке пыталась из Дубая провезти украшения Cartier на сумму более 5 млн рублей, выдав их за подарок от мужа, сообщает РЕН ТВ .

Дорогостоящие ювелирные украшения, представленные как «подарок от супруга», нашли сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево во время проверки вещей. Среди незадекларированных изделий оказались кольцо модели Broderie De Cartier, браслет Lignes Essentielles и серьги с бриллиантами из коллекции 1895 Stud Earrings, все в оригинальной упаковке бренда Cartier.

Женщина в свое оправдание заявила, что не знала о необходимости декларации, так как считала, что общая стоимость украшений не превышает установленный лимит в 10 тыс. долларов США.

В настоящее время в отношении туристки возбудили административное производство за нарушение правил декларирования товаров. В результате владелице драгоценностей пришлось заплатить штраф, составивший 1,6 млн рублей.

