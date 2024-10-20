Под Тверью 16-летний школьник жестоко запинал сверстника на глазах толпы детей

В поселке Нелидово Тверской области 16-летний школьник жестоко избил ногами по лицу и туловищу 15-летнего юношу, с которым поссорился. Все происходило на глазах толпы детей, которая криками провоцировала агрессора продолжать избиение, пишет Baza .

Все случилось днем 8 октября. Школьники поссорились, после чего 16-летний юноша назначил «стрелку» оппоненту, но когда тот пришел, начал его жестоко избивать. Свои удары по лицу и туловищу подростка агрессивный юноша сопровождал требованиями сначала встать на колени, затем станцевать для него лезгинку.

В какой-то момент 15-летний школьник встал на колени и просил остановить побои, но затем снова получил по лицу ногой и рухнул на землю. За происходящим наблюдали десятки школьников, которые не пытались прекратить конфликт, а наоборот, требовали продолжать побои и подсказывали, куда и как лучше наносить удары.

Видео избиения только сейчас попало в Сеть. По факту случившегося Следственный комитет Тверской области начал проверку, ход которой на контроль взяла региональная прокуратура. Обстоятельства случившегося выясняются.