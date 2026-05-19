Под тяжелыми веществами: голый наркоман пробил головы прохожим во Владивостоке

Во Владивостоке задержали голого наркомана, который кидался на прохожих

Голый наркоман устроил дебош у ТЦ «Море» во Владивостоке. Он бегал по проспекту Красного Знамени и кидался на прохожих с плитой в руках, сообщает «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока» .

По словам очевидцев, мужчина находился под тяжелыми веществами. Он бегал по улице абсолютно голым, кидался на проезжающих автомобилистов и прохожих. Охранник попытался остановить неадеквата, но тот схватил плиту и ударил ей мужчину по голове.

Всего в результате дебоша пострадали два человека — обоим голый наркоман пробил головы. Его получилось задержать молодым людям, которые проходили мимо. Они скрутили мужчину и повалили на землю.

Затем прохожие передали неадеквата в руки полиции. Правоохранители увезли мужчину в отдел.

