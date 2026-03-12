Под Саратовом без вести пропали несовершеннолетние мальчик и девочка

Полиция города Новокуйбышевска разыскивает двух несовершеннолетних, пропавших 11 марта 2026 года около 14:00. Анастасия Севрюгина, 2010 г. р., и Никита Севрюгин, 2016 г. р., покинули свой дом на проспекте Победы и до сих пор не вернулись, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области .

Девочка выглядит лет на 15, рост около 154 см, плотного телосложения, с русыми волосами и чертами лица европейского типа. На ней была черная куртка, розовая шапка, черные штаны свободного покроя и черные кроссовки.

Мальчику на вид 10 лет, рост примерно 128 см, худощавый, со светлыми русыми волосами и европейским типом лица. Он был одет в синюю куртку, шапку бело-коричневого цвета, серые спортивные брюки и зеленые сапоги.

Сотрудниками полиции проверяются все возможные места, где могут находиться дети. Инспекторы ПДН работают с их родными, а оперативные группы обследуют районы их вероятного появления. Ориентировка с приметами разыскиваемых распространена среди всего личного состава городского ОВД, а также передана в другие правоохранительные и волонтерские организации. К поискам подключен весь персонал городского отдела полиции.

Любую информацию о местонахождении Анастасии и Никиты просьба сообщать в полицию Новокуйбышевска по телефону дежурной части: 8 (84635) 6-67-81 или 112. Также сведения можно передать дежурному офицеру пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8 (999) 701-02-33.

