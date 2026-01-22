Под Питером брали по 400 тысяч рублей за быстрое подключение к свету

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга ликвидировали коррупционную сеть, действовавшую в структурах энергоснабжения Ленинградской области. В ходе масштабной операции были задержаны шесть сотрудников электросетей компании «Ленэнерго», наладивших систему платного ускорения технических процедур, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СКР по городу.

Главным фигурантом дела стал заместитель начальника Сертоловского района электрических сетей. По версии следствия, весной 2025 года чиновник через посредника получил 350 тысяч рублей за ускоренную установку приборов учета на одном из объектов во Всеволожском районе Ленобласти.

Силовики установили, что получение взяток носило системный характер и практиковалось группой сотрудников. «Прейскурант» за услуги варьировался в зависимости от полномочий участников — от 190 до 432 тысяч рублей за один эпизод. Злоумышленники «помогали» людям с незаконным сокращением сроков допуска счетчиков, внеочередным подключением энергопринимающих устройств и предоставляли приоритетные точки присоединения к сетям.

В рамках расследования сотрудники Следкома и полиции провели серию обысков по адресам проживания и в офисах подозреваемых. В итоге под стражу взяты шесть человек. Им инкриминируется получение взяток в крупном размере и посредничество в коррупционных сделках.

Правоохранители продолжают анализировать изъятую документацию для выявления всех эпизодов преступной деятельности.

