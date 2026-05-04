Под Петербургом нашли части тела в 5 пакетах, которые могли пролежать 3 года

Возможно, останки пролежали в пакетах три года. Для установления личности убитого нужна ДНК-экспертиза.

6 мая 2023 года 54-летний мужчина отправился со знакомым на кладбище в деревне Озерки, а затем пропал. Его стали искать, а в марте 2024 года СК возбудил уголовное дело. По этому делу был задержан 62-летний приятель пропавшего, с которым он ходил на погост.

Как выяснило следствие, мужчина работал и жил в Санкт-Петербурге, но 7 и 9 мая он поехал в СНТ «Северная Самарка». Возможно, в это время он прятал труп. По информации издания, мужчина ранее признался в убийстве. Но говорил, что оно было непреднамеренным, а тело не нашли. Убийца якобы не смог вспомнить, где его оставил.

Мужские останки обнаружили 1 мая 2026 года велосипедисты, они случайно наткнулись на подозрительные пакеты там, куда автомобиль проехать не может. Из-за любопытства туристы потыкали в черные мешки палкой, во вскрытом пакете увидели человеческую руку.

На место страшной находки приехали сотрудники полиции и СК. Они выяснили, что труп был расфасован по пяти пакетам, а каждый мешок с частями тела упакован еще в четыре, возможно, чтобы не растащили звери. При этом голову убитого не нашли.

СК хочет еще раз опросить знакомого, который ездил с убитым на погост.

