Под Петербургом мужчина перерезал горло цыганке, чтобы она не прокляла его род

Мужчина убил цыганку под Петербургом, чтобы «душа не попала к ней в рабство»

В Санкт-Петербурге суд до 13 мая арестовал мужчину, который перерезал горло цыганке, а также минимум шесть раз ударил ее ножом, чтобы она не прокляла его род, об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что фигурант дела и его жертва были знакомы как минимум 22 года. Погибшая занималась заговорами от болезней. Когда жена мужчины заболела, он обратился к цыганке за помощью, но в 2024 году его супруга скончалась, а сам он попал в больницу. Эти события натолкнули его на мысль, что во всем виновата старая знакомая.

Обвиняемый, заподозрив, что гадалка с намерением «извести» его семью интересовалась контактами его детей в начале 2025 года, принял решение о ее устранении. Для реализации своего плана мужчина связался с цыганкой под предлогом приобрести банку меда, хотя истинной целью звонка было убийство женщины.

Когда мужчина пришел к цыганке и та вышла на порог квартиры, он перерезал ей горло ножом, который принес собой. После этого он выпил большое количество алкоголя.

В суде мужчина признался в убийстве и подчеркнул, что боялся оказаться «душой в рабстве у цыганки», поэтому пошел на преступление.