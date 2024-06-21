Под Нижним Новгородом образовалась пробка на 27 км после гибели пенсионера в ДТП

сегодня в 16:34

Автозатор длиной 27 км образовался в Нижегородской области после аварии

В Воротынском районе Нижегородской области образовался автомобильный затор длиной 27 километров. Движение оказалось затруднено из-за аварии, в которой погиб пенсионер, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Карты».

Масштабная пробка образовалась днем в пятницу. Заторы фиксировались на трассе М‑7 «Волга» в сторону Казани.

Движение машин оказалось затруднено из-за смертельной аварии, которая произошла на перекрестке в Воротынце. Водитель иномарки Kia, которому было 78 лет, вырулил на красный сигнал светофора и врезался в фуру MAN с полуприцепом. Большегрузом управлял 59-летний автомобилист.

В результате столкновения погиб 78-летний пенсионер, его 67-летняя пассажирка получила травмы.