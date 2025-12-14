Под Липецком родители погибшего в ДТП подростка хотят засудить инспектора ДПС

В Липецкой области родители юноши, погибшего после преследования полицией, добиваются наказания для сотрудника Госавтоинспекции. По их мнению, именно его выстрел стал причиной смертельного исхода подростка, сообщает Baza .

Предварительно известно, что в сентябре 16-летний Андрей З., проводив мать в отпуск, остался дома за главного. В какой-то момент он предложил своему приятелю прокатиться на отцовской машине марки ВАЗ-2115, которая не имела аккумулятора и топлива. Молодые люди быстро устранили эти проблемы и решили совершить ночную поездку. За руль сел 17-летний друг Андрея, Ваня.

Практически сразу ВАЗ-2115 заметили сотрудники дорожной полиции — Золотарев В. и Субботин Е. Экипаж, используя громкую связь, потребовал остановки, но парни решили скрыться. В ответ сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, произведя около восьми выстрелов. По утверждению близких, одна из пуль попала Андрею в голову.

После инцидента Ваня остановил автомобиль и попытался скрыться бегством, но был задержан. Он сообщил сотрудникам полиции о раненном пассажире. Подростка незамедлительно госпитализировали.

Состояние юноши оценивалось как критическое. Врачи констатировали огнестрельное ранение головы, повлекшее повреждение височной кости и отек головного мозга. Спустя несколько суток подросток скончался.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Золотарева В. по статье 286 ч. 3 УК РФ «Превышение власти или служебных полномочий с применением оружия». Несмотря на это, как утверждают родители скончавшегося, сотрудник полиции продолжает исполнять свои обязанности.

