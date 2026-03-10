Под Краснодаром подросток надругался над школьницей и выложил видео в Сеть

В Краснодарском крае подросток совершил противоправные действия в отношении школьницы и выложил интимное видео в Сеть. Возбуждено уголовное дело, сообщает информационный центра СК России.

Ранее в соцсетях силовики обнаружили информацию, что под Краснодаром подросток надругался над несовершеннолетней и опубликовал видео в интернете. Семья пострадавшей переехала в Подмосковье, где школьница столкнулась с травлей со стороны одноклассников.

По факту произошедшего краснодарские и подмосковные следователи возбудили уголовные дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову и руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

