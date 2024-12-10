Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, которые скрывались более 20 лет

Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, которые в начале 2000-х убили нескольких человек. Преступники скрывались более 20 лет, сообщает «112» .

Так, были задержаны Владимир «Француз» Панасенко и его побратим Денис «Хипа» Архипов. Мужчины много лет находились вне подозрений, но недавно сообщники дали против них показания.

По версии следствия, в 2000 году фигуранты расправились с участником своей же ОПГ Андреем Мироновым. Еще спустя три года они убили троих своих конкурентов. Это произошло в Люберцах. Убивали при помощи союзников из так называемой «банды Леснякова и Завьялова».

Подробности убийств были раскрыты в результате расследования других преступлений. Некоторые задержанные, которые уже находятся под следствием, заключили сотрудничество с правоохранителями и дали показания против Панасенко и Архипова.

Также задержаны были Лесняков и 6 других фигурантов. Их ждет суд.

Ранее стало известно, что глава русской ОПГ угнал яхту на Карибах и развлекался на ней с девушками. Затем его поймал Интерпол.