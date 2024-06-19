Под Харьковом свыше 20 гражданских погибли при попытке спрятаться от обстрела ВСУ
ВГА: более 20 жителей села Глубокое под Харьковом погибли при обстреле ВСУ
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Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что при обстреле украинскими войсками села Глубокое погибли свыше 20 мирных жителей. Они лишись жизни при попытке спрятаться от ударов, сообщает kp.ru.
ВС Украины вели обстрел, «скорректированный инфракрасными датчиками движения», отметил Лисняк.
«Погибли более 20 мирных граждан, которые пытались укрыться от обстрела», — заявил заместитель руководителя региональной ВГА.
Украинские военные также обстреляли харьковское село Пыльная. При атаке разрушен дом — два человека погибли, одного ранило осколками, добавил Лисняк.