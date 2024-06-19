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ВГА: более 20 жителей села Глубокое под Харьковом погибли при обстреле ВСУ

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что при обстреле украинскими войсками села Глубокое погибли свыше 20 мирных жителей. Они лишись жизни при попытке спрятаться от ударов, сообщает kp.ru .

ВС Украины вели обстрел, «скорректированный инфракрасными датчиками движения», отметил Лисняк.

«Погибли более 20 мирных граждан, которые пытались укрыться от обстрела», — заявил заместитель руководителя региональной ВГА.

Украинские военные также обстреляли харьковское село Пыльная. При атаке разрушен дом — два человека погибли, одного ранило осколками, добавил Лисняк.