Под Гатчиной неизвестные сбили собаку и бросили умирать на обочине

В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестный автомобилист сбил собаку и бросил животное с серьезными травмами умирать на дороге. Руководитель фонда «Северный Медведь» Сергей Лучинский прибыл на место происшествия и забрал собаку с целью доставить в ветклинику, сообщает «Mash на Мойке» .

На опубликованных кадрах видно, что собака лежала на обочине, свернувшись в клубочек. Она не могла пошевелить передними лапами, не издавала звуков, но тяжело дышала, высунув язык.

Ветеринары установили, что возраст животного приблизительно три года. Пса назвали Прошей.

В настоящее время собака находится под постоянным наблюдением специалистов, ей требуется лечение и длительная реабилитация. После восстановления для собаки будут искать новых и обязательно заботливых владельцев.

