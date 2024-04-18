Под Екатеринбургом нашли более 30 трупов собак

Около Екатеринбурга обнаружили трупы 31 собаки, которые находились в питомнике «Рива Паласио». Зоозащитники настаивают, что псы замерзли насмерть. Хозяин заведения, в свою очередь, озвучил сразу две версии случившегося, сообщает телеканал «360» .

Тела животных нашли 9 апреля в поселке Гусево. По словам Сергея, владельца питомника, собаки могли умереть из-за отравления лошадиным мясом. Он добавил, что все произошло еще в январе 2024 года, и питомцы уходили из жизни на протяжении двух дней.

«Я всех животных вывез, поехал забирать умерших, но дорогу замело, я забрать их не смог. Они лежали в куче возле дома, накрытые. Но народ приехал воровать, потому что дом разобрали, и нашли трупы», — сказал владелец питомника.

Однако позже Сергей побеседовал уже с изданием Е1. Он заявил, что его питомцы замерзли насмерть, не упомянув их отравление лошадиным мясом.

По его словам, тогда трассу замело снегом, и он не смог забрать собак, оставшихся на холоде.