40 млрд тенге дополнительно возвращены в казну Казахстана

сегодня в 14:02

Более 40 млрд тенге были дополнительно возвращены государству. Эти средства ранее были незаконно приобретены, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.

Около 38 млрд тенге среди возвращенных денег составляют денежные средства. Еще 2 млрд — бизнес-центр в Астане.

Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Также было одобрено подписание соглашений на сумму около 7 млрд тенге. На них планируется построить два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шымкент. Проекты направлены на создание рабочих мест.