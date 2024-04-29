Российские военные освободили населенный пункт Семеновка ДНР

сегодня в 13:37

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» в ходе боевых действий освободили населенный пункт Семеновка ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие ВС РФ нанесли поражение украинским бойцам из бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона» на территории ДНР.

Также за последние сутки российские военные отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ.

Были поражены и уничтожены 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 152 мм буксируемая гаубица «МСТА-Б», две 122 мм гаубицы Д-3.