сегодня в 14:15

До 395 бойцов ВСУ уничтожили российские военные в ДНР

До 395 украинских военных уничтожили российские бойцы за последние сутки на территории ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также на данном направлении были уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм орудие Д-30.

Российские военные в ходе боевых действий смогли улучшить положение по переднему краю.

Также было нанесено поражение живой силе украинской армии возле населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.