Глава Химок вручил первые паспорта юным жителям

«Впереди у вас — выпускные классы, экзамены, выбор профессии. Я желаю вам поступить именно в то учебное заведение, о котором вы мечтаете, и достичь успеха в том деле, которое будет приносить вам удовольствие. Помните, что каждый из вас — уникален и талантлив. Никогда в себе не сомневайтесь», — поздравил ребят Дмитрий Волошин.

Девять юношей и девушек получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки.

«Было очень приятно получить паспорт. Это важное и волнительное для меня событие. А еще первый паспорт для меня — большая ответственность», — сказала юная химчанка Арина Сидоренко.

Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.

«Поздравляю ребят с этим важным в их жизни событием. Чтобы каждый достойно нес звание гражданина Российской Федерации. Конечно, главное не забывать малую Родину — Химки», — прокомментировал Александр Дряннов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.