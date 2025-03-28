Под Белгородом пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу

Правоохранительные органы Белгородской области предотвратили незаконное перемещение военной продукции через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального управления ФСБ, двое бизнесменов были задержаны при попытке контрабанды, пишет ТАСС .

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовно дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ из-за того, что двое бизнесменов пытались контрабандой переправить через границу продукцию военного назначения. За данное правонарушение предприниматели могут получить до 10 лет тюремного заключения.

По данным расследования, граждане Украины, проживающие в столице Польши, совместно с двумя работниками коммерческой структуры из Белгородской области, пытались нелегально транспортировать военное оборудование через таможенный контроль ЕАЭС.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.