Под Белгородом мирный житель на авто наехал на боеприпас и подорвался

В Валуйском округе Белгородской области мужчина на личном автомобиле при въезде в село Старый Хутор наехал на боеприпас и подорвался, в результате чего погиб. Его жена с серьезными травмами доставлена в больницу, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, мирный житель умер на месте до приезда скорой помощи, а вот его жене повезло чуть больше — она получила серьезные травмы, но жива и доставлена в больницу для оказания медпомощи.

«Хочу еще раз напомнить всем жителям, особенно тех населенных пунктов, где действует режим ЧС или временно ограничен въезд: без разрешения глав территорий, которые на связи с военными и владеют информацией об оперативной обстановке, в закрытые села приезжать нельзя — это опасно для жизни!» — написал Гладков.

Запрет на въезд в село Старый Хутор действует с 28 августа 2024 года. Пытаться попасть в населенный пункт без ведома военных строжайше запрещено.