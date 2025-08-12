Под Архангельском арестовали поджигателя релейных шкафов, убившего полицейского

сегодня в 18:18

В Архангельской области суд принял решение о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в нападении на полицейских. Региональное управление Следственного комитета России сообщило, что подозреваемый будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев, пишет РЕН ТВ .

Происшествие случилось 10 августа во время задержания подозреваемого в поджоге релейного оборудования. При попытке ареста 47-летний местный житель применил огнестрельное оружие против сотрудников правоохранительных органов.

В результате стрельбы один полицейский погиб на месте, а второй получил огнестрельное ранение ноги.

Несмотря на оказанное сопротивление, сотрудникам полиции удалось обезвредить и задержать нападавшего. По данным следствия, мужчина является жителем Коношского района Архангельской области.

Сотрудник правоохранительных органов, который трагически погиб, имел семью. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей в возрасте четырех и девяти лет.