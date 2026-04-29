Почти взлетел в воздух: автобус врезался в «Камаз» на Варшавском шоссе

сегодня в 12:48

Автобус и «Камаз» столкнулись на Варшавском шоссе в Подмосковье

Жесткое ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе поселка Дрожжино. Автобус наехал на «Камаз» городских служб и взлетел передней частью в воздух, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что общественный транспорт встал на дыбы. Его задние колеса остались на земле, а передние зависли в воздухе, зацепившись за «Камаз».

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и полиция. Общественный транспорт пытаются опустить на землю. Обстоятельства ДТП выясняются.

Предварительно, в результате аварии пострадали пять человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.