Почти взлетел в воздух: автобус врезался в «Камаз» на Варшавском шоссе

Автобус и «Камаз» столкнулись на Варшавском шоссе в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Жесткое ДТП произошло на Варшавском шоссе в районе поселка Дрожжино. Автобус наехал на «Камаз» городских служб и взлетел передней частью в воздух, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных в Сети кадрах видно, что общественный транспорт встал на дыбы. Его задние колеса остались на земле, а передние зависли в воздухе, зацепившись за «Камаз».
Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и полиция. Общественный транспорт пытаются опустить на землю. Обстоятельства ДТП выясняются.
Предварительно, в результате аварии пострадали пять человек.
