сегодня в 21:19

Почти все погибли: перевозившая лошадей фура перевернулась в Челябинской области

Перевозившая более десятка лошадей фура перевернулась в Челябинской области. В результате ДПТ почти все животные погибли, сообщает Baza .

Авария произошла на трассе М-5 «Урал» в районе города Сим.

На опубликованных кадрах видно, как в результате ДТП фура получила значительные повреждения. Вокруг большегруза лежат погибшие от полученных травм лошади.

Часть животных погибла на месте, часть — через некоторое время после ДТП. По предварительной информации, животных перевозили в Монголию.

Как отметил автор видеоролика, причиной происшествия стал заглохнувший на ходу двигатель фуры, что привело к отказу тормозной системы.