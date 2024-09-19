«Почти охранники» Зеленского убиты российскими авиабомбами под Харьковом
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Военкоры Telegram-канала «Шепот фронта» со ссылкой на опубликованные некрологи заявили, что в зоне СВО уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины капитан Владислав Никитчук. Журналисты назвали бойцов отряда «практически охранниками» украинского президента Владимира Зеленского, сообщает «Царьград».
Информацию об уничтожении спецназовцев «Омеги» слили украинские источники. Заявлено, что капитан Никитчук был ликвидирован в Волчанске Харьковской области вместе с бойцами своего спецподразделения.
По данным военных корреспондентов, офицер Нацгвардии погиб после трех прямых попаданий российских авиабомб ФАБ-1500, которые спикировали на украинские позиции с интервалом в несколько минут.
«Капитан группы „Омега“… Это же практически охранники Зеленского… Очень интересно…» — пишет «Шепот фронта».
Военкоры «Военной хроники» добавляют, что изначально «Омега» создавалась как отряд реагирования на террористические угрозы. Несмотря на это, с началом СВО спецназовцы стали выполнять и другие, не совсем типичные для своей направленности задачи.