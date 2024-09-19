«Почти охранники» Зеленского убиты российскими авиабомбами под Харьковом

Военкоры Telegram-канала «Шепот фронта» со ссылкой на опубликованные некрологи заявили, что в зоне СВО уничтожен старший офицер 5-го отряда специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины капитан Владислав Никитчук. Журналисты назвали бойцов отряда «практически охранниками» украинского президента Владимира Зеленского, сообщает «Царьград» .

Информацию об уничтожении спецназовцев «Омеги» слили украинские источники. Заявлено, что капитан Никитчук был ликвидирован в Волчанске Харьковской области вместе с бойцами своего спецподразделения.

По данным военных корреспондентов, офицер Нацгвардии погиб после трех прямых попаданий российских авиабомб ФАБ-1500, которые спикировали на украинские позиции с интервалом в несколько минут.

«Капитан группы „Омега“… Это же практически охранники Зеленского… Очень интересно…» — пишет «Шепот фронта».

Военкоры «Военной хроники» добавляют, что изначально «Омега» создавалась как отряд реагирования на террористические угрозы. Несмотря на это, с началом СВО спецназовцы стали выполнять и другие, не совсем типичные для своей направленности задачи.